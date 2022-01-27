Правительство расширило границы заповедника "Тигирекский" в Алтайском крае

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении территории заповедника "Тигирекский" в Алтайском крае. Как сообщила в четверг пресс-служба кабмина, общая площадь заповедника составит более 82,8 тыс. га.

"Территория Тигирекского государственного природного заповедника в Алтайском крае будет увеличена на 41,3 тыс. га за счет присоединения новых участков. Это позволит усилить охрану природных зон и поможет развитию экологического туризма в регионе", - отметили в пресс-службе.

В частности, в границы заповедника в основном войдут труднодоступные участки тайги в Курьинском и Чарышском районах Алтайского края, что позволит объединить разобщенные участки заповедника, взять под особую охрану редкие виды растений, животных и птиц. Кроме того, это также позволит взять под охрану объекты культурно-исторического наследия: Ханхаринские пещеры и остатки укреплений Колывано-Кузнецкой оборонительной линии XVIII века.

Минприроды поручено обеспечить особую охрану новых участков и направить в Росреестр документы для их постановки на кадастровый учет.

Тигирекский заповедник был образован постановлением правительства в 1999 году для сохранения уникальной природы Западного Алтая.