Суд Тель-Авива запретил забастовку учителей из-за новых правил карантина в школах

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Суд по трудовым конфликтам Тель-Авива утром в четверг издал распоряжение, запрещающее учителям проводить забастовку в знак протеста против новых правил, освобождающих школьников от карантина. Об этом сообщает газета The Times of Israel .

По данным издания, экстренное судебное постановление было издано после того, как правительство подало запрос в отношении запланированной на период с 27 января забастовки, организованной главой профсоюза учителей Израиля Яффой Бен Давид против отмены с четверга карантина для учеников в системе образования. Газета отмечает, что школы в четверг в Израиле будут работать по новой схеме, кроме Иерусалима и нескольких районов на севере страны, где занятия отменены из-за снегопада.

С 27 января в Израиле всем учащимся школ "надлежит выполнять два домашних теста на антиген в неделю по воскресеньям и средам перед приходом в учебное заведение", после чего результат "необходимо сообщить на портале Минобразования", указало утром в четверг министерство здравоохранения. "Ученик с отрицательным результатом теста идет в учебное заведение как обычно. Ученик с положительным результатом не идет в учебное заведение, а делает лабораторный тест на антиген. Если результат теста отрицательный, он возвращается к учебе, в случае положительного результата - пять дней карантина, выход из которого возможен при отрицательном результате двух домашних тестов, которые будут сделаны в четвертый и пятый дни", - пояснила пресс-служба израильского Минздрава.

Неделю назад новую схема карантина анонсировал премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Пресс-служба Минздрава тогда проинформировала, что "новая схема будет применяться к детям всех возрастов в детских садах, включая ясли, а также школах". Учащийся, чей результат домашнего теста окажется положительным, "должен быть протестирован на контрольной станции под наблюдением", добавили в тот же день в ведомстве.

В пресс-службе Минздрава указали, что контактировавшие с инфицированным ученики с 27 января не должны будут направляться на самоизоляцию. При этом учащиеся, у кого проявляются симптомы, "должны будут оставаться дома", добавили в Минздраве.