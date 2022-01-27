В Кузбассе суточный прирост заболеваемости ковидом увеличился на 25% с начала недели

КЕМЕРОВО, 27 января. /ТАСС/. Прирост заболеваемости ковидом в Кузбассе впервые с начала пандемии превысил 400. С начала текущей недели он увеличился более чем на 25%. Об этом сообщается в сводках регионального оперативного штаба.

"По состоянию на 11:00 (7:00 мск), 27 января, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 435 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Семь пациентов скончались. [С начала пандемии] 92 917 случаев заболевания выявлено, 84 751 выздоровевший, 1 871 скончался", - говорится в сообщении оперштаба.

На начало недели в регионе было зафиксировано порядка 91,7 тыс. случаев заражения. Суточный прирост в понедельник, 24 января, был на уровне 347 новых подтвержденных случаев, что на четверть меньше данных за четверг. Также в понедельник стало известно, что в регионе выявлен штамм "омикрон", он был подтвержден у пациента, который не выезжал за пределы региона.

По данным Минздрава региона, в Кузбассе в ковидных госпиталях развернуто 4 300 коек, свободно 22% из них. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки медучреждения готовы увеличить число коек для лечения пациентов с коронавирусом до 7 тыс.

На текущей неделе власти Кузбасса ужесточили некоторые эпидемиологические ограничения. Так, все спортивные мероприятия в регионе проводятся без зрителей, отменены личные и выездные приемы граждан. Также по решению региональных властей с 1 февраля будет приостановлена деятельность отделений дневного пребывания учреждений социального обслуживания населения. Работодателям предложено перевести не менее 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционную работу. К возможному переходу на дистанционное обучение также рекомендовано подготовиться и образовательным учреждениям в регионе.