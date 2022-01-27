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Анонимные сообщения о минировании зданий в Челябинске поступали из-за границы

В городе из-за ложных сообщений о минировании были отменены занятия в школах 20 и 25 января, а 26 января были эвакуированы сотрудники администрации города

ЧЕЛЯБИНСК, 27 января. /ТАСС/. Анонимные ложные сообщения о минировании школ и других зданий в Челябинске, в основном, поступают из-за границы. Об этом сообщил журналистам в четверг на пресс-конференции начальник ГУ МВД России по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

"Одно хочу сказать, устанавливается, что сигналы, в основном, идут из-за границы. Надо понимать, что бывает сложно достучаться до тех наших коллег, которые работают за рубежом, чтобы нам оказывали помощь. К сожалению, не все любезно откликаются", - ответил Скоков на вопрос о сообщениях о минировании в Челябинске.

В Челябинске из-за ложных сообщений о минировании были отменены занятия в школах 20 и 25 января, 26 января были эвакуированы сотрудники администрации города.

В четверг пресс-служба УФСБ по Челябинской области сообщила, что фигурантами дела о ложных минированиях стали два жителя Магнитогорска.

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