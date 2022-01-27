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Пандемия COVID-19

Рабочая группа по борьбе с "омикроном" будет постоянно мониторить ситуацию с ковидом в РФ

Регламент деятельности оперативной рабочей группы по поручению премьер-министра Михаила Мишустина утвердила зампред правительства Татьяна Голикова

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Оперативная рабочая группа по вопросам, связанным с распространением омикрон-штамма коронавируса, будет в режиме реального времени оценивать ситуацию с ковидом в России. Как сообщили в четверг в пресс-службе правительства РФ, утвержден состав и регламент деятельности группы.

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"На основе данных федеральных министерств и ведомств, а также с учетом мер, вводимых руководством субъектов РФ, рабочая группа будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом в масштабах страны", - говорится в сообщении.

Это позволит оперативно принимать необходимые решения для дальнейшей борьбы с распространением ковида, поддержки системы здравоохранения и помощи гражданам, уточнили в кабмине. Регламент деятельности оперативной рабочей группы по поручению премьер-министра Михаила Мишустина утвердила зампред правительства Татьяна Голикова.

"Так, оценка развития эпидемиологической ситуации, анализ охвата населения тестированием на наличие COVID-19 будет проводиться на основе сведений Роспотребнадзора", - пояснили в правительстве. Минздрав уполномочен предоставлять данные о состоянии коечного фонда, эффективности его использования, готовности медицинской инфраструктуры к развертыванию дополнительных мощностей, а также об обеспеченности больниц кислородом, достаточности медицинских кадров, нагрузке на поликлиники.

В зоне ответственности Росздравнадзора - сбор и предоставление информации по лекарственному обеспечению больных с коронавирусом. На основе данных Федерального фонда обязательного медицинского страхования будет проводиться оценка качества амбулаторной и стационарной медицинской помощи, на базе сведений Минпромторга - анализ объема производства тест-систем.

"Минцифры будет отвечать за аналитику, связанную с использованием больными дистанционных сервисов, в том числе кол-центров и портала госуслуг, - указали в правительстве. - Федеральный фонд социального страхования - предоставлять данные о количестве выданных в связи с коронавирусом или контактами с заболевшими больничных листов".

Горячие линии и помощь волонтеров

В кабмине добавили, что Минтруд будет мониторить работу горячих линий центров социальной защиты по оказанию помощи на дому и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в домах-интернатах. В зоне ответственности Минпросвещения - сбор и предоставление информации о числе образовательных организаций, переведенных на дистанционный режим работы.

Росмолодежь и Общероссийский народный фронт будут предоставлять сведения о работе волонтеров, привлекаемых для помощи больным с коронавирусом.

Ранее правительство разработало план по борьбе с распространением омикрон-штамма инфекции. Для контроля за его реализацией была создана специальная оперативная рабочая группа, курировать которую поручено Голиковой. Группа должна круглосуточно поддерживать связь с регионами, всеми заинтересованными органами власти и организациями.

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Мишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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