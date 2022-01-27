В Якутске на базе спорткомплекса заработал амбулаторный центр

ЯКУТСК, 27 января. /ТАСС/. В Якутске на базе спорткомплекса "Триумф" для снижения нагрузки на первичное звено здравоохранения начал работать амбулаторный центр. Об этом сообщили в четверг в региональном Минздраве.

"Центр амбулаторной неотложной помощи для больных ОРВИ в городе Якутске на базе центра спортивной подготовки "Триумф" начал принимать пациентов", - сказали в региональном министерстве.

К работе привлечены 40 врачей, 100 медсестер и 35 сотрудников младшего медицинского персонала.

В центре заработали пункты по бесплатному забору анализов, отдельные терапевтические кабинеты для граждан с отрицательными и положительными результатами анализов. Подготовлены специальные кабинеты для оформления больничных листов. Амбулаторный центр будет работать ежедневно с 08:00 до 20:00 без выходных.

В регионе за последние сутки выявили 1 937 новых случаев заражения коронавирусом, из них 1 491 зафиксирован в Якутске. Количество выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом в Якутии стало максимальным показателем за все время пандемии.

В регионе первым компонентом вакцины привиты 79,2% взрослого населения.