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Пандемия COVID-19
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"Вектор" прокомментировал сообщения о новом опасном для людей коронавирусе из ЮАР

В "Векторе" сообщили, что обозначенные китайскими учеными риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора ознакомлены с данными об обнаружении в ЮАР нового коронавируса NeoCov. Сейчас речи о возможном активном распространении этого вируса среди людей не идет, заявили журналистам в четверг в центре.

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"Специалисты научного центра "Вектор" знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идет о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции", - говорится в сообщении.

В "Векторе" отметили, что обозначенные китайскими учеными риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.

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