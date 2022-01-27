"Вектор" прокомментировал сообщения о новом опасном для людей коронавирусе из ЮАР

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора ознакомлены с данными об обнаружении в ЮАР нового коронавируса NeoCov. Сейчас речи о возможном активном распространении этого вируса среди людей не идет, заявили журналистам в четверг в центре.

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"Специалисты научного центра "Вектор" знают о данных, полученных китайскими специалистами в отношении коронавируса NeoCov. В настоящий момент речь не идет о появлении нового коронавируса, готового активно распространяться в человеческой популяции", - говорится в сообщении.

В "Векторе" отметили, что обозначенные китайскими учеными риски носят потенциальный характер и требуют дальнейшего изучения.