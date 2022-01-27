В Москве итоговое собеседование по русскому языку пройдут 90 тыс. девятиклассников

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Порядка 90 тыс. девятиклассников Москвы пройдут итоговое собеседование по русскому языку. Оно состоится 9 февраля, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Итоговое собеседование по русскому языку пройдет в Москве 9 февраля. В нем примут участие около 90 тыс. человек. Школьникам нужно будет продемонстрировать навыки чтения и пересказа текста, а также грамотность и способность поддержать беседу", - приводятся в сообщении слова первого заместителя директора Московского центра качества образования Андрея Постульгина.

Участники выполнят четыре задания: чтение вслух небольшого текста, пересказ прочитанного текста с привлечением дополнительной информации - цитаты или высказывания, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и беседа с экзаменатором-собеседником по теме предыдущего задания. По времени это занимает примерно 15 минут на одного ребенка. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность собеседования будет увеличена на 30 минут.

"Собеседование оценивается в формате "зачет-незачет". Результаты девятиклассники смогут узнать в своей школе не позднее 17 февраля, а также в электронном виде в личных кабинетах участников на портале mos.ru с 18 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

В местах проведения итогового собеседования будет обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемических требований. Для обучающихся, которые не смогут прибыть в места проведения итогового собеседования по объективным причинам, его проведут на дому или в медицинском учреждении. Для девятиклассников, которые по уважительным причинам не участвовали в итоговом собеседовании 9 февраля и для тех, кто получил "незачет", предусмотрены резервные даты собеседования - 9 марта и 16 мая 2022 года.

Впервые итоговое собеседование для выпускников девятых классов было проведено в 2019 году. Учащиеся проходят его в своей образовательной организации. При себе участник должен иметь документ, удостоверяющий личность, и уведомление, а также, если это необходимо, может взять с собой лекарства или специальное питание.