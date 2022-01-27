ФРГ планирует в феврале-марте открыть в Москве бюро по "водородной дипломатии"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Германское бюро по "водородной дипломатии" планируется открыть в российской столице в феврале-марте 2022 года. Об этом ТАСС в четверг сообщил посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр.

"Бюро, финансируемое за счет МИД Германии, является частью водородной внешней политики [Германии], которая предполагает учреждение такого офиса в пяти-шести государствах, в том числе в России, - отметил дипломат. - Мы видим здесь большой потенциал для сотрудничества в водородной сфере".

По его словам, бюро должно в ближайшие месяцы "высветить внешнеполитическое, народнохозяйственное и общественное влияние динамики в области водорода на обе наши страны и для этого также осуществлять проекты с российскими партнерами". Водород должен стать одной из "зеленых" альтернатив нефти и газу.

Германия является международным лидером в области разработки и экспорта технологий по производству водорода и технологий, при которых электрическая энергия используется для производства иных энергоносителей, таких как водород. Ключевая роль в немецкой водородной стратегии отводится "зеленому" водороду (использование энергии солнца, ветра и гидроэнергетики - прим. ТАСС). "Голубой" [природный газ] и "бирюзовый" [получают в результате пиролиза метана] водород предполагается использовать только на переходном этапе.

Федеральное правительство оценивает потребности в водороде на период до 2030 года на уровне 90-110 ТВт/ч. Для достижения таких целей необходимо обеспечить производство электролизеров с общей мощностью 5 ГВт до 2030 года, к которым должны добавиться еще 5 ГВт к 2035-2040 годам. Одновременно среднегодовая доля возобновляемых источников энергии к 2030 году должна достичь 65%.

В марте 2021 году занимавший тогда пост министра иностранных дел Германии Хайко Маас сообщал о планах Берлина открыть в Москве и Эр-Рияде бюро по вопросам производства и поставок водорода в качестве топлива.