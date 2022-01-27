Белоруссия призывает бережно хранить память о жертвах Холокоста

МИНСК, 27 января. ТАСС/. События, происходящие в мире, заставляют международное сообщество внимательно взглянуть на трагические страницы прошлого, связанного, в том числе с Холокостом. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, выступая в мемориальном комплексе "Яма" по случаю Дня памяти жертв Холокоста.

"Сегодня события в мире и вокруг нас заставляют нас более пристально взглянуть в трагическое прошлое, которое пережила наша земля и наши люди. Из 6 млн жертв нацистской политики окончательного решения еврейского вопроса более 800 тысяч были уничтожены оккупантами на белорусской земле. Поэтому Холокост - это не только боль еврейского народа, это боль Беларуси", - отметил замглавы МИД.

По его словам, проводимое в Белоруссии новое расследование преступлений фашистов свидетельствует "об их поистине чудовищных масштабах". "По имеющимся данным, общее число жертв, уничтоженных в годы войны мирных граждан БССР, составляет более 3 млн человек. Эти преступления не имеют срока давности, о них нельзя забывать", - подчеркнул Алейник. Он добавил, что и внутри страны, и на международных площадках Белоруссия делает все возможное для сохранения этой памяти. В текущем году страна внесла вклад в укреплении этой памяти, став в ООН соавтором резолюции о недопустимости отрицания Холокоста, которую приняли 20 января, заключил он.

Как отметил посол Израиля в Белоруссии Алекс Гольдман Шайман, трудно поверить, но еще сегодня есть люди и целые государства, которые преуменьшают и даже отрицают сам факт Холокоста и не признают право Израиля на существование. "Мы не можем молча смотреть на это, потому что молчание сегодня ведет к забвению, а забвение - к повторению трагедии завтра", - подчеркнул глава диппредставительства Израиля.