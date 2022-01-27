Запрет на движение по Шаумянскому перевалу на Кубани продлили из-за лавиноопасности

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Действующий с вечера 22 января запрет на движение на Шаумянском перевале в Туапсинском районе Краснодарского края продлили из-за опасности схода лавин. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Вечером в субботу, 22 января, сообщалось, что автомобильное движение остановлено из-за неблагоприятных погодных явлений на Шаумянском перевале в Краснодарском крае.

"Из-за опасности схода лавин остается закрытым Шаумянский перевал", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также затруднено движение на двух дорогах между селом Шаумян и селом Садовое, а также между поселком Октябрьский и селом Гунайка Четвертая. В данный момент продолжается их расчистка от снега.

"Ночью дороги Краснодарского края расчищали 163 комбинированных дорожных машины (КДМ), семь автогрейдеров, 19 тракторов с плужным оборудованием, три бульдозера, два рабочих. В течение суток израсходовано порядка 2,3 тыс. тонн противогололедных материалов. Сейчас работы ведутся силами 110 КДМ, 18 тракторов с плужным оборудованием, четырех автогрейдеров, двух бульдозеров", - отметили в штабе, добавив, что перерывов в движении на участках федеральных автодорог не наблюдается.