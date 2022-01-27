В Москве выявили 26 586 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 26 586 против 19 856 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Что известно об омикрон-штамме коронавируса

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В относительном выражении прирост составил 1,2%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 259 422 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 72 против 74 днем ранее, до 38 660 (1,71% всех заразившихся).

Ситуация в Подмосковье

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 7 182 против 6 709 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 718 674 случая заражения.

Ситуация в Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 11 808 против 10 591 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 962 283 случая заражения.

Количество выздоровевших в Санкт-Петербурге увеличилось на 3 228, до 847 273, а умерших - на 64, до 29 656.