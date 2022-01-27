Володин и представители думских фракций почтили память погибших в годы Холокоста

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и представители думских фракций возложили цветы к памятнику героям сопротивления в концлагерях и гетто, который находится на территории Еврейского музея и центра толерантности в Москве. Парламентарии приняли участие в церемонии зажжения свечей в зале памяти.

История Международного Военного Трибунала в Нюрнберге глазами прессы Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

"Мы должны делать все для того, чтобы трагедия не повторилась. Страшно, когда уничтожают целый народ, женщин и детей только потому, что они принадлежат к нации, неугодной для фашистов. Страшно, когда завоевывают другие страны в угоду разрушительной идеологии, восхваляя себя и унижая других. Нам важно отдать дань уважения и памяти тем, кто погиб", - сказал Володин журналистам.

Председатель Госдумы подчеркнул, что на мероприятии, посвященном памяти жертв Холокоста, присутствовали представители всех думских фракций. "Несмотря на разность взглядов депутатов, мы едины: трагедия не должна повториться. Нам важно, чтобы это понимали все", - отметил он. "Мы видим, что в ряде стран сегодня голову поднимают нацисты. Маршируют под флагами, выступают с заявлениями, которые не могут нас не настораживать. Таких людей может остановить только осуждение общества. Чтобы еще раз все задумались, к чему это может привести. Важно помнить всех, кто отдал свою жизнь за освобождение нашей страны, всего мира от коричневой чумы", - добавил Володин.

Главный раввин России Бер Лазар отметил, что самое главное - чтобы подрастающее поколение извлекло правильный урок из того, что произошло 80 лет назад. "Поэтому, когда мы говорим "никогда больше" - это не только какой-то лозунг, это прежде всего воспитание, чтобы дети с детства уже поняли, какая опасность, когда идеология фашизма, нацизма распространяется и принимается как возможная", - сказал он.

Как подчеркнул президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода, установление Международного дня памяти жертв Холокоста - это акт исторической справедливости, советские войска вынесли на себе всю основную тяжесть войны. "Самые большие сражения были именно на восточном фронте у фашистов. И самые большие потери и самые большие поражения они понесли именно в Советском Союзе. И то, что советские войска освободили Освенцим и другие концлагеря и спасли весь мир от коричневой чумы, это оценка того героизма, который вынесли наши солдаты в течение всей Второй мировой войны", - заключил он.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).