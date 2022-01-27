Число лечащихся от ковида в Ханты-Мансийском округе выросло почти на 16% за два дня

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 января. /ТАСС/. Лечение в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в настоящее время проходят 832 пациента. Об этом сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Югры.

Директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в ходе прямого эфира с жителями 25 января сообщил, что в регионе было развернуто 1 359 ковидных коек, из них занято 718.

"В инфекционных госпиталях Югры на 27 января лечение проходят 832 пациента", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре за 26 января зафиксирован максимум заболевших за сутки за все время пандемии - 1 934, что в 1,7 раза больше, чем сутками ранее. За все время пандемии в регионе заразились коронавирусом 107,6 тыс. человек, 94,1 тыс. выздоровели, 2 155 умерли.

В округе до конца февраля с ограничениями проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.