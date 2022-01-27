На Кубани впервые за время пандемии зафиксировали более 1 тыс. заболевших ковидом в сутки

КРАСНОДАР, 27 января. /ТАСС/. Медики в Краснодарском крае впервые за время пандемии зарегистрировали более 1 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе региона в четверг.

"На Кубани впервые за сутки зарегистрировали более 1 тыс. заболевших коронавирусом. На 27 января в крае инфекция подтвердилась у 1 тыс. 20 человек. Это 601 мужчина и 419 женщин в возрасте до 93 лет. 181 пациент - несовершеннолетний", - говорится в сообщении штаба.

Уточняется, что больше всего случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Краснодаре - 417, Сочи - 115, Новороссийске - 71. По данным штаба, всего за время пандемии коронавирусом в регионе заразились 134 594 человека, 106 542 жителя выздоровели и выписаны из больниц, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 89 пациентов, еще семь - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2021 года - начале января 2022 года в Краснодарском крае фиксировали 300-400 случаев заражения коронавирусом в сутки, после новогодних праздников, когда курорты Краснодарского края посетили порядка 500 тыс. отдыхающих, в регионе начал расти ежесуточный показатель заболеваемости COVID-19. Коечный фонд объемом 5,7 тыс. мест работает в Краснодарском крае для лечения пациентов с коронавирусом, 25% из них свободны; в случае ухудшения эпидемической ситуации власти Краснодарского края готовы развернуть еще 2 тыс. коек. Власти Краснодарского края 25 января сообщали, что переводят на дистанционный режим работы до 30% работников органов исполнительной власти и подведомственных учреждений региона, также на удаленку рекомендовано перевести часть работников предприятий и компаний.