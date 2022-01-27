"Биокад" готовит моновалентные вакцины под разные штаммы коронавируса

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российская биотехнологическая компания "Биокад" готовит моновалентные (против одного штамма вируса) варианты вакцины от коронавируса под разные штаммы. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Дмитрий Морозов.

"Мы готовим моновалентные варианты под разные штаммы и исходим из последовательного применения вакцин, но какая схема эффективна, покажут только клинические исследования", - сказал Морозов.

Он напомнил, что разработанная "Биокад" вакцина от коронавируса BCD-250 находится на этапе клинических испытаний, до их окончания говорить о ее адаптации под штаммы COVID-19 преждевременно. По его словам, первоочередная задача компании - проверить эффективность и безопасность текущего варианта вакцины.

"Сейчас проводятся клинические исследования первого варианта сборки. В случае успешного завершения исследований задача адаптировать вакцину к новым штаммам будет легко осуществимой, так как вакцина разработана на платформе аденоассоциированных вирусов, принцип действия которой подразумевает сборку препарата в нужной модификации. В лабораториях собраны варианты адаптации под различные популярные штаммы, но сначала необходимо дождаться завершения клинических испытаний", - объяснил Морозов.

Ранее "Биокад" получила патент на вакцину от COVID-19. Вакцина является векторной, она создана на основе аденовируса 5 типа. После ее введения организм человека вырабатывает специфический иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 за счет использования кодон-оптимизированной нуклеиновой кислоты. Вакцина также может применяться для профилактики коронавирусной инфекции. Клинические исследования препарата стартовали осенью 2021 года.

"Биокад" занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний, таких как рак, ВИЧ-инфекция, рассеянный склероз и т.д. В сентябре 2020 года компания "Биокад" подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины "Спутник V".