Центр обследования заболевших с подозрением на COVID-19 откроют в ДК Воронежа

ВОРОНЕЖ, 27 января. /ТАСС/. Городской дворец культуры в Воронеже с пятницы приостановит плановую работу и станет центром для первичного осмотра заболевших жителей, у которых подозревается ковид. Это первый в Воронеже общедоступный центр с экспресс-тестированием на COVID-19 в новую волну пандемии, сообщили ТАСС в четверг в приемной директора учреждения культуры.

"С завтрашнего дня в Воронежском городском Дворце культуры начнет работу центр первичного осмотра лиц с подозрением на ковид. Прийти сюда могут все, дети и взрослые. Центр развернут в холле на первом этаже, на время его работы все кружки и студии в Доме культуры будут закрыты", - сказала она.

Собеседница агентства добавила, что с собой для приема в центре посетителю необходимо взять паспорт, медицинский полис, СНИЛС. Как уточняется на сайте Воронежской городской поликлиники № 3, к которой территориально относится Дом культуры, людей с 09:00 по 17:00 с понедельника по пятницу будут принимать врачи-специалисты, сделают экспресс-тест на ковид, если диагноз подтвердится - выдадут лекарства, откроют больничный лист, данные о заболевшем отправят в поликлинику по месту жительства.

В регионе зафиксирован новый рост числа заболевших ковидом, с 5 января число ежесуточных заражений выросло почти в пять раз - со 175 до 873. Всего с начала пандемии в Воронежской области выявлено 204 548 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 188 560 человек, более 10,2 тыс. умерли. С мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Запрещена ночная работа заведений общепита, введены ковид-сертификаты, в театрах и музеях заполняемость залов не должна превышать 50%.

В области планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Обязательная вакцинация введена для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ и ряда других сфер деятельности. На 27 января вакцинировано 1 329 978 человека, завершили вакцинацию 1 285 552 человека, что составляет 84,7% от плана.