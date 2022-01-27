Число заражений ковидом на Ставрополье впервые превысило 1 тыс. человек за сутки

СТАВРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Суточное число заражений коронавирусом в Ставропольском крае впервые с начала пандемии превысило 1 тыс. человек, 40% из них - дети. Об этом в четверг сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram .

"Сегодня впервые за весь срок пандемии количество заболевших коронавирусом превысило тысячу человек. Хочу, чтобы это не вызывало серьезных опасений - коечный фонд у нас имеется, запас лекарств, кислорода, врачей, средств индивидуальной защиты есть. Единственное опасение, которое сегодня есть, это то, что из более 1 тыс. человек, более 400 - это дети", - сказал он.

Ранее Владимиров сообщал, что на Ставрополье начинается вакцинация против коронавируса детей и подростков. В регион поступило порядка 1,9 тыс. доз вакцины "Спутник М". "У нас сейчас 83 человека (несовершеннолетних - прим. ТАСС) в стационарах лечатся, один из них в тяжелом состоянии, 12 - в состоянии средней степени тяжести. Ситуацию контролируем, скорее всего, будем принимать решение о необходимости выхода на дистанционное обучение и увеличении срока детских каникул", - пояснил губернатор.

В краевом министерстве образования журналистам пояснили, что сейчас специалисты проводят мониторинг заражаемости детей. В случае перехода школ на дистанционное обучение процесс будет организован в соответствии с технической оснащенностью учреждений и учеников.

По данным краевого оперативного штаба, на Ставрополье с начала пандемии общее число заражений коронавирусом достигло 138 525, выздоровели 121 613 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 6 409 пациентов. Лечение в стационаре получают 2 621 пациент с внебольничными пневмониями и коронавирусом, из них в тяжелом состоянии 340 человек. В Минздраве края сообщали, что доминирующим в регионе стал штамм коронавируса "омикрон". В связи с этим на Ставрополье приостановлены диспансеризация и профилактические осмотры, запрещено проведение коллективных детских мероприятий.