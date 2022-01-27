Фетисов считает, что вода станет главным политическим и экономическим ресурсом на Земле

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Главным политическим и экономическим ресурсом на Земле в ближайшее время станет вода, России необходимо найти средства для очистки рек и озер страны, чтобы туда не попадали вредные химические вещества. Такое мнение в четверг высказал посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов.

"Мы об этом мало говорим, но мне кажется, что вода - главный ресурс в ближайшее время будет на планете Земля. И мы знаем, что достаточно большое количество государств уже закупает воду. К сожалению, проблем у нас с водным нашим ресурсом достаточно много", - сказал Фетисов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации шестого доклада ЮНЕП "Глобальная экологическая перспектива".

По его словам, России необходимо "найти средства, чтобы очистить наши реки и озера". Нужно не допустить попадания токсичных химических веществ в почву, так как они могут проникать в подземные хранилища воды, "которые в ближайшее время будут главным ресурсом и политическим, и общечеловеческим, и экономическим", подчеркнул депутат. "Я в это верю и понимаю, что так и будет", - добавил он.

Фетисов напомнил, что исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен ранее "достаточно емко определила ситуацию и нацелила всех нас, что тройной кризис, связанный с загрязнением, климатом и биоразнообразием требует активных действий".

"Конечно, это касается и государств, и обществ. Но самое главное - взаимодействие. Мы не раз говорили, в том числе и в этом зале, о том, что новейшие технологии, финансовые инструменты, которые нацелены на зеленое и синее финансирование, должны быть доступны всем. И, конечно, в Российской Федерации, которая отвечает за самую большую территорию, за самый большой ресурс жизнеобеспечения, включая воду", - уточнил Фетисов.

ЮНЕП является ведущей всемирной природоохранной организацией. Она определяет глобальную экологическую повестку дня, содействует согласованной реализации экологического компонента устойчивого развития в рамках системы ООН и является авторитетным защитником интересов окружающей среды в мире.