Коэффициент распространения ковида в РФ снижается третий день подряд

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг опустился до 1,42. Он снижается третий день подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу в девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Нижегородской области он снизился до 0,98.

В Подмосковье индикатор составил 1,24, в Воронежской области и Красноярском крае - 1,28, в Ростовской области - 1,33, в Москве - 1,39, в Санкт-Петербурге - 1,41. В Самарской области коэффициент равен 1,65, в Свердловской - 1,77, в Пермском крае - 1,85.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.