Сопредседателю центра "Холокост" вручили Кавалерский крест ордена "За заслуги перед ФРГ"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр вручил Кавалерский крест ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" сопредседателю Российского научно-просветительского центра "Холокост", профессору Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Илье Альтману. Об этом говорится в опубликованном в четверг сообщении посольства Германии в РФ на странице в Facebook.

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История Международного Военного Трибунала в Нюрнберге глазами прессы Роль журналистов на процессе оказалась очень велика: в зале суда 250 мест из 350 было занято репортерами, писателями и кинорежиссерами.

"В знак признания высоких заслуг в развитии взаимоотношений двух стран президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер наградил вас Кавалерским крестом ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Для меня особая честь вручить сегодня эту высокую награду моей страны", - сказал дипломат, выступая на церемонии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

"Для меня - и как для посла Германии, и лично - сегодняшнее событие значит очень много. Это особенно важный и ценный день, - продолжил он. - Холокост - самое ужасное из известных нам преступлений, совершенное нацистской Германией, оно навсегда останется частью исторической ответственности моей страны".

По словам германского посла, это "никогда не должно повториться". "Такова задача, которая стоит перед политикой Германии, - подчеркнул дипломат. - Мы, немцы, сознаем свою ответственность. Она - тяжелая ноша, которую мы несем, оставаясь навечно благодарными за то, что после неизмеримых страданий стало возможным примирение".

"Ответственность за то, чтобы случившееся никогда не повторилось, подразумевает предпринимаемые нами усилия для того, чтобы о тех событиях можно было прочитать, посмотреть, услышать сегодня и всегда", - убежден он.

"В значительной степени вашей заслугой является то, что теме Холокоста стало уделяться больше внимания в учебных программах средней школы и вузов. Ведь именно молодое поколение должно быть хорошо проинформировано о Холокосте, чтобы девиз "Это никогда не должно повториться!" было возможно воплотить в жизнь", - сказал посол, обращаясь к Альтману. "Своей работой вы вносите уникальный, важный вклад в контакты между людьми в наших двух странах", - добавил он.

День памяти

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Он был установлен в память о том, что в этот день в 1945 году Красная Армия освободила концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим), расположенный на территории Польши. Термин "Холокост" (от древнегреческого слова holocaustosis - "всесожжение", "уничтожение огнем") получил распространение в 1950-х годах благодаря книгам писателя Эли Визеля, бывшего узника Освенцима. Так он назвал массовое уничтожение евреев нацистами. По оценкам историков, жертвами Холокоста стали более 6 млн евреев.