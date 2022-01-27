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Новый глава челябинской полиции призвал коллег работать над повышением доверия населения

По словам Михаила Скокова, одной из основных причин недоверия являются недостаточно оперативные меры реагирования на заявления граждан

ЧЕЛЯБИНСК, 27 января. /ТАСС/. Челябинская область находится на 75-м месте в России по уровню доверия населения к полиции. Этот показатель планируется улучшить в течение года, сообщил журналистам в четверг на пресс-конференции назначенный в конце прошлого года начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

"К сожалению, не могу порадовать - мы на 75-м месте по уровню доверия населения. Это говорит о том, что где-то мы недорабатываем. Население полиции не доверяет. <...> Я ставлю амбициозную задачу: в течение года уровень доверия населения к полиции повысить", - сказал Скоков.

По его словам, нужно признать, что одним из основных недостатков являются недостаточно оперативные меры реагирования на заявления граждан. Скорость выезда следственно-оперативной группы по принятию мер реагирования на обращения граждан должна составлять менее трех минут.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, по итогам 2021 года, территориальными органами внутренних дел на учет поставлено 65 299 противоправных деяний (плюс 3,1% к 2020 году), рост которых в значительной степени обусловлен активизацией работы по противодействию наркопреступности, а также противоправным деяниям, совершаемым в сфере экономики. В целом по результатам деятельности полиция региона находится на 12-м месте в стране.

Теги
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