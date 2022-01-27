Новый глава челябинской полиции призвал коллег работать над повышением доверия населения

ЧЕЛЯБИНСК, 27 января. /ТАСС/. Челябинская область находится на 75-м месте в России по уровню доверия населения к полиции. Этот показатель планируется улучшить в течение года, сообщил журналистам в четверг на пресс-конференции назначенный в конце прошлого года начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

"К сожалению, не могу порадовать - мы на 75-м месте по уровню доверия населения. Это говорит о том, что где-то мы недорабатываем. Население полиции не доверяет. <...> Я ставлю амбициозную задачу: в течение года уровень доверия населения к полиции повысить", - сказал Скоков.

По его словам, нужно признать, что одним из основных недостатков являются недостаточно оперативные меры реагирования на заявления граждан. Скорость выезда следственно-оперативной группы по принятию мер реагирования на обращения граждан должна составлять менее трех минут.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, по итогам 2021 года, территориальными органами внутренних дел на учет поставлено 65 299 противоправных деяний (плюс 3,1% к 2020 году), рост которых в значительной степени обусловлен активизацией работы по противодействию наркопреступности, а также противоправным деяниям, совершаемым в сфере экономики. В целом по результатам деятельности полиция региона находится на 12-м месте в стране.