В Крыму в ближайшие два дня прогнозируют снегопады, гололедицу и ветер до 22 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Спасатели предупреждают о сильных снегопадах, гололедице и усилении ветра до 22 м/с в Крыму в пятницу и субботу. Об этом в четверг сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем и до конца суток 28 января, в течение суток 29 января в Крыму ожидается снег, мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега. Гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо- западный ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Рекомендуется воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

На Крым в конце ноября - начале декабря 2021 года дважды обрушивался ураган. Пострадали пять человек, в Ялте затонула яхта. В ночь на 1 декабря ветер сопровождался снегопадом, при этом обошлось без пострадавших. Оба раза в регионе происходили многочисленные отключения электроэнергии.