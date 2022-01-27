Крупнейший бальнеологический курорт РФ в Сочи запустил детское постковидное восстановление

СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Бальнеологический курорт "Мацеста", расположенный в Сочи, запустил детское постковидное восстановление. Специалисты с помощью уникальных лечебных вод и природной сульфидно-иловой грязи проводят программы восстановления центральной нервной системы и устраняют другие последствия перенесенного ковида у детей от шести лет, рассказала ТАСС заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением курорта Янина Серебрякова.

"Мы принимаем детей от шести до 18 лет. Основные жалобы - перевозбуждение центральной нервной системы, то есть у детей отмечается повышенная возбудимость, снижение функции внимания и памяти, нарушение сна. Для них эффективны йодобромные ванны, грязелечение, ингаляции и питьевое водолечение. Для каждого ребенка программа лечения подбирается индивидуально в зависимости от общего состояния организма и сопутствующих заболеваний", - рассказала собеседница агентства.

По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Марии Золотухиной, санатории и здравницы Кубани включились в работу с детьми на фоне сложной эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

"К сожалению, медики продолжают фиксировать рост заболеваемости коронавирусом среди детей. В крае впервые разработали постковидные программы для детей. Они призваны создать благоприятную почву для восстановления растущего организма, - сказала Золотухина, чьи слова приводит пресс-служба.

Как отмечают специалисты, вода Мацесты - уникальна, она не подлежит транспортировке, так как действие сероводорода заканчивается через 20 минут. Поэтому подобных бальнеологических программ больше нет нигде. Также курс детского восстановления предполагает лечение минеральной водой "Пластунская", она восстанавливает общий водный баланс и хорошо сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта, что особенно важно после лечения лекарственными препаратами.

О ситуации с коронавирусом

В начале пандемии коронавируса случаи заражения детей ковидом отмечались редко, но с лета прошлого года, при появлении дельта-штамма, фиксируется рост заражения среди детей и подростков. Первые взрослые программы постковидного восстановления для взрослых на Кубани разработали еще в 2020 году.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 358,7 млн человек, около 5,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 11 315 801 случай заражения, выздоровели 10 099 937 человек, умерли 328 105. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.