Губернатор Ленобласти поручил разработать допограничения из-за ухудшения эпидобстановки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил подготовить предложения о дополнительных ограничениях, которые будут вводиться в три этапа в зависимости от эпидемической обстановки в регионе.

"Либо мы идем к увеличению вакцинации, либо мы пойдем к ужесточению мер. Поэтому первое поручение - подготовьте предложения о поэтапном введении дополнительных ограничений. Разобьем это на три этапа. Если ситуация продолжает расти (рост заболеваемости - прим. ТАСС), вводим первый этап ограничений, если он не срабатывает, и не срабатывает увеличение вакцинации, вводим второй этап ограничений, третий этап - вплоть до закрытия всех общественных учреждений и все, что не связано с товарами первой необходимости", - сказал губернатор в четверг на заседании правительства Ленобласти, которое состоялось в формате видеоконференции.

По его данным, ситуация по коронавирусу в Ленобласти сложная, ежедневный прирост заболевших поднялся до 10%, нагрузка на врачей выросла в три раза. "Если неделю назад на амбулаторном лечении у нас находилось менее 10 тыс. человек, то на сегодняшний день на амбулаторном лечении находится 14,8 тыс. пациентов. За эти сутки прирост составил 1,9 тыс. человек - 12,7% прирост за сутки", - сообщил Дрозденко.

Как отметил губернатор, темпы вакцинации в регионе недостаточные, на сегодняшний день привились двумя компонентами более 1 млн человек - это 57% взрослого населения.

Действующие ограничения

В Ленинградской области действует запрет на работу ночных клубов, дискотек и концертных организаций после 23:00, для их посещения необходимо наличие QR-кода или ПЦР-теста.

Кафе и рестораны, парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры, стоматологические клиники, бани и бассейны, а также кинотеатры, оформившие паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 (для этого 95% сотрудников должны иметь документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания в течение последних шести месяцев), могут работать без требования у посетителей "антиковидных" документов. Остальные обязаны спрашивать у посетителей QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты. В музеи, театры и внемузейные пространства посетители и организованные группы, кроме групп несовершеннолетних, смогут пройти при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста. Невакцинированным жителям старше 60 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, а работающим пенсионерам - перейти на дистанционный режим.

Дрозденко 24 января внес новые изменения в постановление о предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции. Согласно документу, в регионе все массовые мероприятия ограничены по численности до 50 человек, также сокращается заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий, бань, у которых есть "ковид-паспорта", до 50%. Уменьшается заполняемость для ночных клубов, дискотек, передвижных цирков шапито, салонов красоты и предприятий общепита в "желтой" зоне до 50%. Рекомендуется организациям и предприятиям перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу, в первую очередь - не переболевших и не вакцинированных, старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Эпидемическая обстановка в Ленинградской области осложняется, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом составил 912 человек, на прошлой неделе этот показатель держался на уровне 300 человек. Всего с начала пандемии в регионе выявили 111 829 случаев заражения, выздоровели 100 838 человек (411 - за сутки), умерли 3 137 (восемь - за сутки).