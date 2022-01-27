{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Подмосковье за три года заменят все аналоговое медоборудование на цифровое

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в 2021 году в области закупили 9 тыс. единиц нового оборудования

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Все медицинское аналоговое оборудование заменят на цифровое в медучреждениях Московской области за три года. Об этом сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Задача за следующие три года - заменить все аналоговое оборудование [на цифровое]. Что такое аналоговое оборудование? Во-первых, оно безнадежно устарело. Во-вторых, снимки можно читать только на месте - там, где был сделан", - сказал Воробьев в ходе отчета перед депутатами Мособлдумы.

Он отметил, что в прошлом году в Подмосковье закупили 9 тыс. единиц нового оборудования, в том числе 15 тяжелого - это рентген-аппараты в Волоколамске, Клину и Щелково, МРТ в Егорьевске и Раменском и 10 КТ в разных городах. В 2022 году планируется закупить 100 единиц тяжелой техники.

Теги
Россия
РПЦ: реестр склонных к педофилии лиц поможет эффективной профилактике таких преступлений
Председатель патриаршей комиссии Федор Лукьянов заявил, что "такая база данных необходима для того, чтобы хоть как-то общество могло контролировать это ужасное явление"
Читать полностью