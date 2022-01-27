Посольство России находится в контакте с задержанным в Египте фотографом Котовым

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники консульского отдела посольства России в Египте находятся в контакте с задержанным в Каире российским фотографом Арсением Котовым, у которого ранее произошел конфликт с местными жителями. Об этом говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в четверг на ее странице в Facebook.

"Вечером 26 января россиянин Арсений Котов прогуливался и осуществлял фото-, видеосъемку в каирском районе Маншият-Нассер, также известном как "город мусорщиков". На фоне нетерпимости обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру у российского туриста произошел конфликт с местными жителями. В результате он был задержан и доставлен в отделение полиции. Сотрудники консульского отдела посольства находятся в контакте с Арсением Котовым, после того как он сообщил о своем задержании, и выехали на место для прояснения ситуации", - подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем в посольстве отметили, что сотрудники дипмиссии тесно взаимодействуют с властями Египта и делают все необходимое для скорейшего освобождения российского гражданина.