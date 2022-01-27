Более 40% жителей Грузии не хотят вакцинироваться от коронавируса

Согласно данным организации, опубликованным в четверг, 42% опрошенных ответили отрицательно на вопрос о желании привиться, 25% выразили готовность, 29% заявили, что уже привились, а 3% сообщили, что не знают, как поступить. На вопрос о причине отказа от прививки 38% ответили, что не доверяют качеству вакцины от коронавируса, 20% заявили, что не смогут привиться из-за проблем со здоровьем, 14% считают, что и без вакцинации можно справиться с пандемией, 7% уверены, что вакцинация на самом деле преследует другие цели, 6% в принципе против вакцинации. Еще 6% называют "иные причины", 7% не знают почему не привьются, а 2% отказались от ответа.

Порядка 63% из тех, кто привился или собирается привиться, заявляют, что сделают и третью дозу вакцины, 14% не собираются получать бустерную дозу, 3% уже привились ею, а 20% пока не знают. Между тем 59% участников опроса выступают против вакцинации детей. 25% заявляют, что привьют своих детей, 1% уже вакцинировали подростков, а 15% - не знают, стоит ли их вакцинировать или нет.

NDI проводил опрос с 7 по 13 декабря 2021 года. В нем приняли участие более 2 тыс. человек. Погрешность составляет 1,3%.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксировали 26 февраля 2020 года. В стране уже прошло несколько волн пандемии. В декабре 2021 года в республике выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. С января вновь наблюдается подъем заболеваемости. Общее число инфицированных составляет 1 110 168 (29,77% населения), вылечившихся - 981 531. Общее число летальных исходов достигло 14 840.

В Грузии, население которой превышает 3,7 млн человек, с 15 марта идет вакцинация от коронавируса препаратами компаний Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech. По данным Минздрава, оба компонента вакцины с начала кампании получили 1 215 005 человек, что составляет 42,3% взрослого населения.