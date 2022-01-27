Матвиенко возложила венок на Пискаревском кладбище в День снятия блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила венок к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском кладбище в 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент ТАСС.

"Я каждый год в этот день - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - обязательно прихожу на Пискаревское кладбище. И, вы знаете, каждый раз комок подступает к горлу. В истории, наверное, нет трагедии, сравнимой с тяжестью испытаний, которые прошли жители блокадного Ленинграда и защитники города: они выстояли, они победили. О блокаде написано много книг, сняты фильмы. Мне кажется, ничто по-настоящему не может передать ту силу духа, героизма, мужества, которые проявили ленинградцы, защищая свой родной город. И в этот день, я уверена, снова тысячи ленинградцев придут склонить перед ними свои головы", - сказала она в четверг.

Венки к подножию монумента на Пискаревском кладбище возложили также полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, представители других органов власти, ветеранских и общественных организаций.

Пискаревское кладбище - крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Массовые захоронения проводились здесь, на северной окраине города, самой суровой блокадной зимой 1941-1942 гг., когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. В наши дни установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на этом кладбище, историки не исключают, что большая часть покоящихся здесь не будет опознана никогда.

На Аллее памяти Пискаревского кладбища установлены мемориальные плиты, увековечившие память представителей различных профессий, родов, национальностей и населенных пунктов.

Годовщина снятия блокады

В этом году отмечается 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, она продолжалась 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор - оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Блокада длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась - работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.