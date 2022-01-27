Губернатор Подмосковья объяснил инициативу включить пельмени в школьный рацион

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил инициативу о включении пельменей в рацион питания школьников.

"В чем здесь был узелок, который мы развязали? Дело в том, что если дети что-то хотят и это что-то является нормой, почему это не дать? У нас каждую пятницу теперь есть пельмени", - сказал Воробьев в четверг, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами областной думы, членами правительства и главами городов.

"Все другое, что хотят дети, что является нормой, что является востребованным, нормальным, современным они должны получать", - пояснил губернатор. В этом, по его словам, заключается подход "чуткой и умной власти". "Как нельзя - все знают, нужно подумать - как можно, и, слава богу, у нас здесь в этом маленьком, но важном, тоже получилось", - заметил губернатор.

"Кто-то мне сказал, что это хайп: лучше хайп, чем фиаско", - сказал Воробьев.

Губернатор пояснил, что власти спрашивают у родителей о том, как питаются дети, и назвал правильной инициативу обратиться к самим ученикам. "Во-первых, у всех здесь есть дети, школьники, когда питаются хорошо - особо тема-то и не возникает на кухне. Она возникает тогда, когда есть какие-то проблемки", - продолжил Воробьев. "И в первом классе человек понимает - вкусно или не вкусно, и в одиннадцатом понимает", - заключил он.