В Петербурге за нарушение антиковидных требований опечатали пять заведений общепита

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. В Петербурге за нарушение антиковидных требований опечатали помещения пяти заведений общепита. Об этом сообщают в пресс-службе комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга.

"В результате проверки 13 заведений общественного питания, нарушения выявлены в пяти. <…> Работа заведений приостановлена, помещения опечатаны сотрудниками Следственного комитета и Роспотребнадзора", - сказано в сообщении.

К основным нарушениям антиковидных ограничений относятся отсутствие журналов термометрии и дезинфекции, контроля за наличием QR-кодов, разметок, а также ночная работа кальян-баров в период запрета. В отношении владельцев, не обеспечивших соблюдение антикоронавирусного законодательства, ведется работа по возбуждению административных производств. Данная статья предусматривает штраф в размере до трехсот тысяч рублей - на юридических лиц. В отношении 16 посетителей баров также составлены административные протоколы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в ходе осмотров заведений общественного питания была приостановлена работа 20 ресторанов, работающих без QR-кодов. По факту проверок было составлено 32 протокола об административных правонарушениях.