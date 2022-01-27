Новая тест-система показала, что "омикрон" быстро вытесняет другие штаммы в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/ Сибирские ученые провели испытание новой тест-системы, выявляющей омикрон-вариант коронавируса, на клинических образцах РНК жителей Новосибирской агломерации. Результаты испытаний показали, что "омикрон" быстро распространяется и вытесняет другие штаммы, сообщило в четверг издание "Наука в Сибири".

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил журналистам в четверг, что, судя по клинической картине, новый штамм "омикрон" распространяется по территориям региона, захватывая все новые категории населения. Новосибирская область остается единственным регионом Сибирского федерального округа, где омикрон-штамм лабораторно не подтвержден.

"Распределение по времени всех собранных 187 ковид-положительных клинических образцов выглядело следующим образом. Из всего массива проб 66 пришлось на период с 1 по 30 декабря 2021 года, 20 - на отрезок с 30 декабря 2021 по 10 января 2022 года и 101 образец получен между 11 и 22 января", - говорится в сообщении.

С разрешения этического комитета и ученого совета Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН ученые провели испытание тест-системы, проанализировав клинические образцы РНК, полученные от нескольких частных лабораторий Новосибирска. По полученным данным, картина распространения "омикрона" в Новосибирской агломерации напоминает картину Южно-Африканской Республики, где этот штамм был впервые выявлен.

"Высокая скорость распространения омикрон-варианта SARS-CoV-2 и вытеснения им дельта-варианта в ЮАР воспроизвелась в ограниченной выборке на территории Новосибирской области", - приводит "Наука в Сибири слова одного из разработчиков тест-системы Максима Филипенко.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 101 413 случаев коронавируса (плюс 315 за сутки), в том числе - у 11 612 детей. 72 816 пациентов выписаны с выздоровлением (плюс 349 за сутки).