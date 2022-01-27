Песков: невозможно принять меры, которые могли бы остановить распространение "омикрона"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Невозможно принять меры, чтобы остановить распространение омикрон-штамма коронавируса, но важно отслеживать динамику заполняемости ковидных коек. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Станет ли волна "омикрона" последней? Есть доводы за и против

"К сожалению, ни президент, никто в процесс распространения [штамма] [корона]вируса "омикрон" вмешаться не может, это просто невозможно. Принять меры, которые бы остановили распространение "омикрона", просто невозможно физически", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не собирается ли глава государства лично вмешаться в ситуацию с новым штаммом и принять особые меры.

"Если вы заметили логику оперативного штаба, в первую очередь в ситуации с "омикроном", учитывая, что все-таки это заболевание развивается в более легкой форме в целом, здесь гораздо важнее мониторить и отслеживать динамику госпитализаций и динамику уровня заполняемости койкомест в регионах", - отметил Песков.