Около 1 тыс. земельных участков планируется предоставить медикам Подмосковья в 2022 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Около 1 тыс. земельных участков планируется предоставить в безвозмездное пользование медицинским специалистам в Московской области в 2022 году. Об этом сообщил в четверг губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе отчета перед депутатами Мособлдумы.

"Мы 300 участков [медикам] выдали в прошлом году, в этом году должны выдать 1 тыс. Но сам по себе участок - это, конечно, приятно, но только чтобы он не стал обузой, потому что в конечном счете хочется иметь не участок, а комфортабельное жилье. Поэтому мы работаем над тем, чтобы была дорога, забор, газ, все необходимое и возможность построить дом. Такая задача стоит. Я уверен, что мы побываем на новоселье и покажем первый успешный опыт", - сказал Воробьев.

Он добавил, что в Подмосковье медработники могут получить компенсацию за аренду жилья в размере 20 тыс. рублей.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья сообщали, что получить земельные участки в Московской области могут врачи, которые работают по основному месту работы в областном учреждении здравоохранения, имеют стаж не менее 3-х лет по одному из 36 видов специальностей в 31 городском округе Московской области. Эта мера поддержки для медицинских специалистов действует в регионе с июля 2021 года.