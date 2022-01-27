Медики могут получить до 50 тыс. рублей по программе "Приведи друга" в Подмосковье

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 января. /ТАСС/. Медработники могут получить единоразовую выплату за нового привлеченного в систему здравоохранения Московской области специалиста. По программе "Приведи друга" выплатят от 30 до 50 тыс. рублей, сообщил четверг в ходе отчета перед депутатами Мособлдумы губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Вы знаете, у каждого есть сообщество, и у врачей, конечно, тоже, поэтому мы предлагаем всем врачам, которые работают в Подмосковье, привести своих знакомых, друзей. <…> Здесь есть программа "Приведи друга". Если врач приводит, приглашает [медицинского специалиста] в Московскую область, то он получает соответствующую выплату. Эта выплата в размере 30-50 тыс. рублей. Мы считаем, что эта мера тоже очень важная", - сказал Воробьев.

По его словам, в этом году медицинский факультет откроется на базе МГИМО. На первый поток обучения планируется набрать 50 студентов.