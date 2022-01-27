Астраханские парламентарии предлагают разрешить эвтаназию для агрессивных собак

АСТРАХАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Астраханские парламентарии предлагают внести изменения в федеральный закон об ответственном обращении с животными в части предоставления возможности безболезненного умерщвления безнадзорных животных, проявляющих немотивированную агрессию и представляющих опасность для жизни и здоровья человека. Соответствующий проект будет рассмотрен на ближайшем заседании парламента сообщила в четверг пресс-служба областной думы.

Ранее в четверг с предложением о поправках в закон, допускающих эвтаназию агрессивных бродячих собак, выступили депутаты Алтайского края.

В среду следователи в Астраханской области возбудили уголовное дело по факту смерти местного жителя в результате нападения бездомных собак. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что законодательные инициативы от Астраханской области, касающиеся решения проблем безнадзорных животных в регионе, будут подготовлены в ближайшее время для передачи на федеральный уровень.

"Проект обращения к Правительству Российской Федерации о необходимости внесения изменений в закон об ответственном обращении с животными будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании регионального парламента. Федеральный закон четко определяет порядок действий с животными без владельцев - отлов, помещение в приют, стерилизация и вакцинация, возвращение на прежнее место обитания. Я разделяю эту точку зрения, но нужно правильно расставлять приоритеты, когда речь идет о здоровье и безопасности людей, то забота о собаках должна учитываться во вторую очередь. Мы настаиваем на внесении изменений в закон, которые позволят безболезненно умерщвлять собак, проявляющих немотивированную агрессию", - цитирует пресс-служба председателя думы Астраханской области Игоря Мартынова.

По словам Мартынова, "при необходимости будет рассмотрено увеличение объема средств, выделяемых муниципальным образованиям на выполнение этих полномочий". Так, астраханские депутаты оперативно согласовывают выделение средств на строительство приютов для собак.

По данным пресс-службы, астраханские парламентарии предлагают также рассмотреть возможность создания системы оперативного реагирования, в том числе, посредством телефонов горячей линии или системы "112", на обращения граждан о проявлении агрессии со стороны животных (без владельцев, с владельцами), образование стай, причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также о фактах жестокого обращения с животными.