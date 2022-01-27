Кабмин не имеет отношения к аккаунту, где от имени Мишустина идет опрос о губернаторах

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительство России не имеет отношения к аккаунту в Instagram, где от имени премьер-министра РФ Михаила Мишустина россиян попросили оценить работу губернаторов. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе кабмина.

"У председателя правительства нет личных аккаунтов в социальных сетях, в том числе в Instagram, - подчеркнули в пресс-службе. Там отметили, что страничка якобы Мишустина, где запущен опрос о губернаторах, не является официальным аккаунтом председателя правительства или пресс-службы. "Соответственно, и все инициативы, которые в нем опубликованы, никакого отношения к работе председателя и правительства не имеют", - заявили в кабмине.

"Просим быть внимательнее и проверять достоверность информации, публикуемой в интернете", - отметили в правительстве.

В шапке профиля странички в Instagram с голосованием указано, что это якобы "информационный аккаунт" Мишустина. При этом у правительства есть только один официальный аккаунт в Instagram, где публикуются новости кабмина - instagram.com/government_rf.