Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Красноярске на сутки

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", объявлен в Красноярске до вечера пятницы. Об этом в четверг сообщила Единая дежурная диспетчерская служба города.

Режим НМУ был введен в Красноярске в третий раз с начала 2022 года. В 2021 году он вводился 15 раз.

"С 19:00 (15:00 мск) 27 января 2022 года до 19:00 (15:00 мск) 28 января 2022 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Также на сутки режим НМУ введен в самом южном городе края - Минусинске.

Во время НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества.

Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.