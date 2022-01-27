Google оштрафовали на 4 млн рублей за выдачу ссылок на сайты наркоторговцев и Каспарова

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мировой суд Москвы оштрафовал интернет-поисковик Google за выдачу ссылок на запрещенные в РФ ресурсы с пропагандой наркотиков, радикальных исламистских и националистических идей, а также сайт запрещенного в России интернет-издания kasparov.ru. Об этом сказано в постановлении суда по делу об административном правонарушении, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Google LLC, находясь по адресу: 1600 Амфитеатр парквей, Маунтин вью, Калифорния 94043, Соединенные Штаты Америки, являясь оператором поисковой системы Google, в нарушение закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" не прекратил выдачу по запросам пользователей поисковой системы <…> сведений об информационных ресурсах, которые внесены в Единый реестр страниц сайтов содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, а именно: www.kasparov.ru, kavkazcenter.com, graniru.org", - сказано в документе. Там отмечается, что администрация Google не прекратила выдачу ссылок на сайты с распространением сведений о детской порнографии, наркоторговле, националистических организациях в России и на Украине, о деятельности запрещенной в РФ группировки "Хизб-ут-Тахрир". Всего в постановлении перечислен 21 интернет-ресурс с запрещенной в РФ информацией. Выявлено это нарушение было благодаря мероприятиям по контролю за исполнением российского законодательства в сфере интернета, которые проводил Роскомнадзор.

"Мировой судья, исследовав материалы дела, считает, что вина Google LLC в совершении административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами, а именно: письмом заместителя руководителя Роскомнадзора в управление Роскомнадзора о привлечении оператора Google к административный ответственности, скриншотами, подтверждающими направление выгрузки в адрес наименование организации; скриншотами конкретных указателей страниц сайтов в сети Интернет, содержащихся в направляемых выгрузках, а также другими материалами дела", - указано в документе.

17 января мировой судья судебного участка №422 Таганского района города Москвы признал виновным по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ (повторное неисполнение оператором поисковой системы обязанности по прекращению на территории РФ выдачи по запросам пользователей сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России) и назначил наказание в виде штрафа в 4 млн рублей.

С начала 2021 года суд систематически штрафует Google за неудаление запрещенной в РФ информации, за это время составлено более 16 протоколов в отношении Google за эти нарушения.

В декабре 2021 года мировой суд в Москве назначил компании оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд рублей, что стало прецедентом в российской судебной практике.