Путин на Пискаревском кладбище почтил память жертв блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетил в четверг Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жителей и защитников Ленинграда, жертв блокады, которая закончилась ровно 78 лет назад.

Глава государства возложил букет цветов к братской могиле, в которой, как установлено по документам, похоронен его брат, умерший ребенком во время блокады. Затем, пройдя по центральной аллее Пискаревского мемориала, президент возложил венок к подножию монумента "Мать-Родина".

Во время церемонии был исполнен гимн РФ. Путин остановился на несколько минут возле монумента, склонив голову. Завершилось мероприятие шествием военнослужащих под звуки военного оркестра, который исполнил музыку из песен "Баллада о солдате" ("Шел солдат") и "Вечный огонь" ("От героев былых времен").

Пискаревское кладбище - крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны, на котором покоятся около полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда. Массовые захоронения проводились здесь, на северной окраине города, самой суровой блокадной зимой 1941-1942 годов, когда ежедневно в городе от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. В наши дни установлено лишь около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, поиски продолжаются и по сей день, но историки не исключают, что большая часть покоящихся здесь не будет опознана никогда.

Путин - ленинградец, родившийся в 1952 году, - регулярно участвует в памятных мероприятиях, связанных с блокадой. Для президента это еще и очень личная, семейная история. На Невском пятачке, где теперь стоит памятник "Рубежный камень", воевал отец главы государства Владимир Спиридонович Путин. Мать Путина провела в Ленинграде всю блокаду и испытала все ее тяготы. Старший брат Путина Виктор, захороненный в одной из братских могил на Пискаревском кладбище, умер от дифтерии во время блокады зимой 1942 года.

Блокадная дата

В этом году отмечается 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, это событие в городе называют Днем Ленинградской Победы.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Блокада длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но все это время жизнь в городе не останавливалась - работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.