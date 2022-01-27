На Ставрополье продлили мораторий на QR-коды

СТАВРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья продлили мораторий на действие системы посещения общественных мест по QR-кодам до 20 февраля 2022 года. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора региона.

"До 20 февраля на территории края продлен мораторий на требование о подтверждении гражданами при посещении отдельных организаций или при получении ряда услуг наличия сертификата о прививке от COVID-19, факта перенесенного заболевания или отрицательного ПЦР-теста", - говорится в сообщении.

В конце 2021 года в Ставропольском крае была введена система посещения общественных мест при предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса. После стабилизации ситуации с заражаемостью в регионе ввели мораторий на действие системы до 20 января 2021 года. Позже мораторий был продлен до 1 февраля 2022 года.

По данным краевого оперативного штаба, на Ставрополье с начала пандемии общее число заражений коронавирусом достигло 138 525, выздоровели 121 613 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, не удалось спасти 6 409 пациентов. Лечение в стационаре получает 2 621 пациент с внебольничными пневмониями и коронавирусом, из них в тяжелом состоянии 340 человек. В Минздраве края сообщали, что доминирующим в регионе стал штамм коронавируса "омикрон". В связи с этим в крае приостановлены диспансеризация и профилактические осмотры, запрещено проведение коллективных детских мероприятий.