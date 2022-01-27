Граждане с медотоводом от вакцинации смогут получить сертификат на "Госуслугах"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Информация о медицинских противопоказаниях к вакцинации будет появляться на "Госуслугах", где можно будет получить соответствующий сертификат. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал на заседании правительства.

"Правительство расширяет возможности портала государственных услуг. Сейчас в личных кабинетах представлены данные о сделанных прививках от коронавируса, а также о перенесенном заболевании, вызванном этой инфекцией. В ближайшее время на портал будет передаваться и информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации", - сказал Мишустин. Он добавил, что "через "Госуслуги" граждане смогут получить подтверждающий сертификат".

Премьер сообщил, что подписал соответствующее постановление правительства. Он также напомнил, что решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни. "В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье", - отметил глава кабмина.

Мишустин обратил внимание на то, что показатели заболеваемости ковидом растут, а из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, повышая тем самым нагрузку на амбулаторную сеть. "В столь непростых условиях важно обеспечить ее стабильную работу. На поддержку региональных поликлиник дополнительно направим свыше 7 млрд 300 млн рублей. За счет такого финансирования первичная помощь и дальше будет оказываться бесплатно по полису ОМС. Прошу министерство здравоохранения проконтролировать, чтобы территориальные Фонды обязательного медицинского страхования как можно скорее получили федеральные трансферты", - сказал премьер, отметив, что от этого зависит бесперебойное функционирование всего первичного звена.