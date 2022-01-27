В Кирове в заведениях общепита площадью менее 50 кв. м запретили продажу алкоголя

КИРОВ, 27 января. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области запретили с 1 сентября 2022 года продавать алкогольные напитки в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если их площадь не превышает 50 кв. м, передает корреспондент ТАСС.

В июне 2020 года власти региона запретили розничную продажу алкоголя в помещениях общепита с площадью зала обслуживания менее 30 кв. м. В новой редакции закона требуемая площадь увеличивается до 50 кв. м.

"За" - 40, "против" - нет. Закон принимается", - сообщил спикер заксобрания Роман Береснев.

В первую очередь новая мера коснется так называемых "рюмочных". Всего под ограничения подпадают 47 объектов общественного питания. По мнению властей, такое решение поможет бороться с алкоголизмом и положительно скажется на снижении "пьяной" преступности. Закон вступит в силу 1 сентября текущего года.

С сентября 2022 года в Кировской области также будет запрещено продавать алкоголь в торговых точках, которые расположены в многоквартирных домах. Это коснется помещений, ранее относящихся к жилым, но переведенных в нежилые, а также объектов, которые расположены на цокольных и подвальных этажах многоквартирных домов. Закон принят в ходе декабрьской сессии законодательного собрания.