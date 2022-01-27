Комитет Думы создал рабочую группу по вопросам замены лифтов в жилых домах

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ создал рабочую группу по решению вопросов лифтового хозяйства и повышению эффективности замены лифтов в жилищном фонде, в ее состав также вошли представители Минстроя, Минпромторга и Ростехнадзора, сообщил в четверг ТАСС председатель думского комитета Сергей Пахомов.

"Предельный срок службы лифта определен техническими стандартами и составляет 25 лет. После этого должна происходить полная замена лифта. Постепенно подходит срок замены десятков тысяч лифтов по всей стране, мы должны к этому подготовиться, превентивно решить эту проблему. Более 180 тыс. лифтов по всей стране должны быть заменены, из них 125 тыс. должны быть заменены к 2025 году, а 40 тыс. требуют срочной замены", - сказал Пахомов, который избран руководителем рабочей группы.

Всего в состав группы вошли 23 человека, среди которых депутаты профильного комитета Госдумы, представители Минстроя, Минпромторга, ДОМ.РФ, Ростехнадзора, Росстандарта, а также эксперты общественных организаций и представители производителей лифтов. По словам Пахомова, рабочая группа уже начала обсуждать проблему замены лифтов с Минпромторгом и Фондом содействия реформированию ЖКХ. Более 107 тыс. лифтов входят в сметы фондов капитального ремонта.

"После объединения Фонда содействия реформированию ЖКХ с Фондом защиты прав дольщиков в новую публично-правовую компанию она получит достаточное количество новых механизмов в том числе и по работе с лифтовым хозяйством. Очевидно, что сегодня существуют пробелы не только в объемах производства, но и в подготовке кадров. Необходимо все это восстановить", - отметил Пахомов.