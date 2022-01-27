Объявленная в розыск PR-директор Хизри Запирова находится на лечении в Германии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. PR-директор блогера Хизри Запирова Лусик Карапетян, объявленная МВД в федеральный розыск, находится на лечении в Германии. Об этом она сообщила ТАСС в четверг.

"Я в Германии на лечении уже более восьми месяцев. Меня технически нет в России. Впервые слышу о ситуации", - сказала она в ответ на просьбу прокомментировать информацию об объявлении ее в розыск.

Карапетян добавила, во время косметической операции в Москве ей занесли инфекцию, начался сепсис. Она сначала вылетела на лечение во Францию, а потом в Германию, где и находится до сих пор.

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в федеральный розыск по уголовной статье блогера Хизри Запирова. Также в базе розыска появилось имя его PR-директора Лусик Карапетян.

Блогер Запиров (псевдоним Хиза) снимает и публикует в Instagram пранки, шутки, езду на дорогих автомобилях, у него почти 8 млн подписчиков.