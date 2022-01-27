В регионах России появятся модульные спортивные залы и "умные спортплощадки"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Регионы России получат новую инфраструктуру для занятий спортом, пообещал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

"Рассмотрим сегодня вопрос о предоставлении регионам субсидий на строительство в ближайшие три года более 80 модульных спортивных залов и почти 200 "умных спортивных площадок". Это будут хорошо оборудованные места для занятий спортом, которые еще и обеспечены доступом к интернету, чтобы каждый из посетителей мог, например, выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений", - сказал глава кабинета министров.

По его словам, "на эти цели всего в рамках проекта "Бизнес-спринт" в федеральном бюджете предусмотрено более 9 млрд рублей, из которых почти 2,5 [млрд рублей] субъекты Российской Федерации получат уже в этом году".

"Здоровье и благополучие людей - это одна из национальных целей развития, для ее достижения важно, чтобы каждый житель имел возможность тренироваться недалеко от дома", - подчеркнул Мишустин. Он напомнил, что в этом году началась реализация федерального проекта "Бизнес-спринт", который разработан по одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Проект предусматривает создание в ближайшие восемь лет необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах.

Премьер-министр также обратил внимание на то, что "недавно была утверждена концепция развития детско-юношеского спорта, которой в том числе предусмотрено строительство и модернизация спортивной инфраструктуры: модульных залов, бассейнов, площадок с уличными тренажерами, чтобы у детей и подростков в любом городе или поселке была возможность тренироваться". По мнению председателя правительства, "это позволит создать в стране активную среду для занятий физкультурой и спортом, мотивировать граждан вести здоровый образ жизни".