Москвичи с симптомами ОРВИ смогут получить консультацию врача онлайн и открыть больничный

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Жители столицы с симптомами ОРВИ с 28 января смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В Москве продолжается рост заболеваемости COVID-19. Чтобы облегчить работу врачам и сэкономить время пациентам, изданы указ мэра Москвы и соответствующий приказ департамента здравоохранения Москвы, согласно которым в столице жители с ОРВИ впервые смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный [с 28 января]", - говорится в публикации.

Согласно указу мэра, в столице в связи с ухудшением эпидситуации по коронавирусу введен новый порядок оказания медицинской помощи. Количество вновь выявленных заболевших ковидом в Москве за 7 дней превысило 60 тыс. человек.