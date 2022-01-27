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ВОЗ хотела бы, чтобы к концу года в каждой стране вакцинировали 70% населения

Необходимо достичь такого уровня вакцинации, чтобы можно было снизить перенос вируса, отметили в организации

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что к концу 2022 года в каждой стране будет вакцинировано 70% населения. Об этом заявила в четверг представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24".

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"Мы говорим сейчас о странах, которые не могут себе позволить, которые не имеют достаточно финансовых возможностей, чтобы покупать вакцину. Эти поставки увеличиваются. Цель какая: чтобы в этом году, если возможно, до середины сентября практически 40% населения в каждой стране было вакцинировано, а до конца года - 70%", - сказала она.

По ее словам, необходимо достичь такого уровня вакцинации, чтобы можно было снизить перенос вируса, и тем самым предупредить дальнейшее продление пандемии.

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Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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