Биографию Василия Ланового увековечили в проекте "Лица Победы"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы" пополнился биографией народного артиста СССР Василия Ланового, сообщили в четверг в пресс-службе Музея Победы.

"Накануне годовщины со дня смерти легендарного артиста театра и кино Василия Ланового его биография была внесена во всероссийский исторический проект "Лица Победы". Теперь биографию великого актера можно прочесть в мультимедийном зале "Лица Победы" и на сайте Музея Победы", - рассказали в пресс-службе.

Как отметил директор музея Александр Школьник, проект "Лица Победы" призван увековечить память обо всем военном поколении: о фронтовиках, подпольщиках, партизанах, тружениках тыла, детях войны. "Именно таким ребенком войны был и Василий Семенович. За два дня до начала войны он вместе с сестрами уехал к бабушке и дедушке на Западную Украину. И на долю семилетнего мальчишки выпали все ужасы оккупации", - процитировали Школьника в пресс-службе.

Кроме того, в память о Лановом Музей Победы разместит на своем сайте его моноспектакль "Спасибо за верность, потомки!". В постановке звучат стихотворения Александра Твардовского, Семена Гудзенко, Михаила Светлова и других, а также песни о войне. Запись спектакля сделана во время выступления артиста в Музее Победы. "Василий Семенович был большим другом нашего музея. Он был не только великим артистом, но и человеком, истинно любившим Родину", - добавил Школьник.

Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы" - это глобальный мультимедийный проект Года памяти и славы, запущенный Музеем Победы в декабре 2019 года и призванный собрать максимально полную информацию о каждом жителе страны, который внес вклад в победу в Великой Отечественной войне, и сохранить память для будущих поколений.

Лановой умер 28 января 2021 года в возрасте 87 лет от последствий перенесенной им коронавирусной инфекции. За свою более чем 60-летнюю творческую карьеру он сыграл около 80 ролей в кино. Среди главных работ артиста - съемки в художественных фильмах "Алые паруса", "Анна Каренина", "Офицеры", "Дни Турбиных". Актер похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.