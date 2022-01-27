Воспитателя детсада в Сыктывкаре отстранили от работы за грубое отношение к ребенку

СЫКТЫВКАР, 27 января. /ТАСС/. Воспитатель детского сада №99 в Сыктывкаре отстранена от работы в ходе проверки прокуратуры по факту грубого обращения с ребенком. В ходе проверки факт подтвердился, сообщила прокуратура республики.

Ранее в социальных сетях и местных СМИ было размещено видео, снятое кем-то из родителей с улицы через окно детского сада, как воспитатель схватила ребенка, швырнула его на стул и начала стягивать с него одежду. Позже другие родители в комментариях пожаловались на грубое обращение с детьми.

"Факт грубого отношения работника детского сада к несовершеннолетней нашел свое подтверждение. В ходе проверки в деятельности образовательной организации выявлены нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и об образовании <…>. От работы воспитатель отстранен только в ходе проведения прокурорской проверки. Образовательной организацией информация о грубом обращении с ребенком в УМВД России по Сыктывкару незамедлительно не направлена", - говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки также установлено, что в детском саду не обеспечен учет несчастных случаев с воспитанниками во время нахождения их в образовательном учреждении. По итогам проверки внесено представление в управление образования администрации Сыктывкара.